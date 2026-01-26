В России заблокировали сотни сайтов с данными о запрещенных БАД

Роспотребнадзор: ограничен доступ к 200 сайтам с данными о запрещенных БАД

Доступ к более чем 200 интернет-ресурсам, которые распространяли информацию о розничной продаже запрещенных биологически активных добавок (БАД), ограничен на территории России. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

По его данным, меры по выявлению и блокировке таких сайтов «направлены на снижение рисков для здоровья населения и на соблюдение требований законодательства».

Роспотребнадзор напомнил, что покупать БАД следует только у официальных поставщиков и в аптеках, обращая внимание на наличие регистрационных документов. При возникновении сомнений в качестве или происхождении товара гражданам рекомендуется обращаться в территориальные органы ведомства.

5 января Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз в РФ ряда детских сухих смесей ООО «Нестле Россия» из-за возможного наличия в продукции токсина цереулида. Ограничения касаются продукции под брендами NAN, PreNAN, Nestogen и «Алфаре Амино» с датами производства с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.

Отмечается, что токсин был выявлен в сырье внешнего поставщика — растительных маслах. Роспотребнадзор предупредил, что употребление продукции с высоким содержанием цереулида может вызвать рвоту или диарею, симптомы схожи с пищевым отравлением или аллергией на белок коровьего молока.

Ранее ФАС заподозрил производителя БАДов «Алкой-Фарм» в недобросовестной конкуренции.