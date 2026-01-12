ФАС подозревает производителя БАДов «Алкой-Фарм» в недобросовестной конкуренции

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении производителя БАДов «Алкой-Фарм». В службе считают, что при оформлении упаковки компания могла допустить признаки недобросовестной конкуренции, пишет Telegram-канал «Право на здоровье».

Поводом для проверки ФАС стало обращение компании «ИНАТ-Фарма», которая продает на рынке БАД «Селцинк Плюс». Заявитель указал, что «Алкой-Фарм» вывела в оборот продукт «Селен+Цинк VIT», при этом его упаковка, по мнению заявителя, была выполнена в дизайне, который может быть похожим на оформление «Селцинк Плюс» до степени смешения.

В антимонопольной службе отметили, что подобные действия потенциально способны ввести покупателей в заблуждение относительно производителя или поставщика продукции. Кроме того, это может создавать условия для неправомерного использования деловой репутации правообладателя за счет сходного визуального решения, сочли в ФАС.

Сейчас ФАС проверяет действия «Алкой-Фарм» на соответствие требованиям статьи 14.6 закона «О защите конкуренции». По итогам рассмотрения служба примет решение с учетом установленных обстоятельств и материалов дела.

«Селцинк Плюс» позиционируется как комбинированный антиоксидантный комплекс для пополнения дефицита и антиоксидантной защиты. «Селен+Цинк VIT» у производителя заявлен для поддержки естественного иммунитета, защиты от вирусов и бактерий, а также профилактики хронической усталости/истощения.

