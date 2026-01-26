В Москве ожидается гололед, может выпасть до 46 см снега

С 27 по 29 января в Москве может выпасть до 46 см снега, ожидается метель

Почти полметра нового снега может выпасть в Москве в ближайшие двое с половиной суток. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России со ссылкой на прогностические данные.

Ожидается, что с полуночи 27 января до утра 29 января прирост снежного покрова составит от 39 до 46 сантиметров. Погодное явление будет сопровождаться метелью, гололедицей и сильным ветром с порывами до 14 м/с.

«За период с полуночи вторника, 27 января, до 06:00 мск четверга, 29 января, прирост свежевыпавшего снега — 39–46 см», — сказал собеседник агентства в Гидрометцентре.

Причиной сильного снегопада станет влияние теплого атмосферного фронта от западного циклона. На фоне осадков температура немного повысится: ночью ожидается до –12 °C, днем — от –4 до –9 °C. Ранее в регионе стояли более сильные морозы, опускавшиеся ниже –30 °C.

До этого ГУ МЧС России по Москве сообщило, что в Москве ожидаются сильный снег и заносы.

Ранее стало известно, каких диких животных можно встретить в Москве зимой.