Покушение с гранатометом на филиппинского мэра попало на видео

Мэр филиппинского города Шариф-Агуак выжил после того, как в его бронированную Toyota Land Cruiser выстрелили из гранатомета. Об этом сообщает Philippine News Agency.

В ходе операции по преследованию, проведенной совместно полицией и армией, были ликвидированы трое предполагаемых участников нападения.

Помощник мэра Анвар Куит Эмблава сообщил журналистам, что мэр находится в безопасности. По его словам, Ампатуан находился в пуленепробиваемом черном внедорожнике, когда на него напали в Барангай-Побласьоне. Машина сопровождения также подверглась обстрелу.

По данным Philippine News Agency, двое сотрудников службы безопасности получили неопасные для жизни травмы и проходят лечение в Региональном медицинском центре Бангсаморо в Дату-Хоффере. По информации полиции, подозреваемые находились в белом минивэне и были вооружены мощным огнестрельным оружием.

За последние пять лет Ампатуан пережил два покушения на жизнь. Мотив последнего нападения на момент публикации оставался неизвестным.

