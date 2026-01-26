Диетолог предупредила о неожиданной опасности острой пищи

Врач-диетолог Марият Мухина заявила в беседе с RT, что в настоящее время есть возможность определять не только явную, но и скрытую непереносимость острой пищи.

«Сегодня всем понятно, что есть явная непереносимость. Она проявляется в аллергических реакциях, кожных высыпаниях, раздражениях слизистой, гастрите, воспалениях геморроидальных вен и тому подобном», — сказал Мухина.

По ее словам, избыточный интерес человека к острой пище также может приводить и к кровотечениям. Врач отметила, что существует понятие скрытой непереносимости острых продуктов, в том числе когда на них вырабатывается иммуноглобулин G, и такая скрытая непереносимость может приводить, в частности, к адгезивному капсулиту — патологии опорно-двигательной системы.

При этом самым страшным Мухина назвала то, что острая пища может отвлекать иммунитет от вирусов и иных заболеваний. Она пояснила, что в идеале стоит сдать анализ на воздействие специй — от горчицы до различных перцев — чтобы определить, какие из них допустимы для организма, а какие нет.

По ее словам, сейчас такие анализы назначают не только аллергологи, но и иммунологи, терапевты, а также онкологи с целью снизить нагрузку на иммунную систему, вызванную определенными продуктами питания.

До этого онколог и хирург «СМ-Клиника» Павел Бледных рассказал «Газете.Ru», что рак пищевода входит в тройку наиболее опасных онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта. При этом в фокусе внимания онкологов все чаще оказываются пищевые привычки, в частности — любовь к обжигающе горячей и острой пище.

Ранее ученые рассказали, когда нормальный вес не гарантирует защиты от диабета.