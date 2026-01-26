Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Диетолог предупредила о неожиданной опасности острой пищи

Диетолог Мухина: острая еда может отвлекать иммунитет от вирусов
coupdethai/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Врач-диетолог Марият Мухина заявила в беседе с RT, что в настоящее время есть возможность определять не только явную, но и скрытую непереносимость острой пищи.

«Сегодня всем понятно, что есть явная непереносимость. Она проявляется в аллергических реакциях, кожных высыпаниях, раздражениях слизистой, гастрите, воспалениях геморроидальных вен и тому подобном», — сказал Мухина.

По ее словам, избыточный интерес человека к острой пище также может приводить и к кровотечениям. Врач отметила, что существует понятие скрытой непереносимости острых продуктов, в том числе когда на них вырабатывается иммуноглобулин G, и такая скрытая непереносимость может приводить, в частности, к адгезивному капсулиту — патологии опорно-двигательной системы.

При этом самым страшным Мухина назвала то, что острая пища может отвлекать иммунитет от вирусов и иных заболеваний. Она пояснила, что в идеале стоит сдать анализ на воздействие специй — от горчицы до различных перцев — чтобы определить, какие из них допустимы для организма, а какие нет.

По ее словам, сейчас такие анализы назначают не только аллергологи, но и иммунологи, терапевты, а также онкологи с целью снизить нагрузку на иммунную систему, вызванную определенными продуктами питания.

До этого онколог и хирург «СМ-Клиника» Павел Бледных рассказал «Газете.Ru», что рак пищевода входит в тройку наиболее опасных онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта. При этом в фокусе внимания онкологов все чаще оказываются пищевые привычки, в частности — любовь к обжигающе горячей и острой пище.

Ранее ученые рассказали, когда нормальный вес не гарантирует защиты от диабета.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!