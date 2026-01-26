Жители Екатеринбурга жалуются на отсутствие отопления всю зиму

Жители трех домов в Екатеринбурге заявили об отсутствии отопления с начала зимы

Жители трех домов в Октябрьском районе Екатеринбурга на протяжении всей зимы остаются без отопления в квартирах. При этом управляющие компании и поставщик отказываются признавать свою вину в случившемся. Об этом сообщил ЕАН.

Жители домов №1, №3 и №4 на Курганской улице рассказали, что проблемы начались еще в начале отопительного сезона. С тех пор температура в квартирах варьируется от +10°С до +14 °С. При этом в двух подъездах прорвало трубы, а вода замерзла. Представители котельной МУП «Екатеринбургэнерго» утверждают, что проблема произошла не по их вине.

В УК «Пионер», которая отвечает за один из домов, опровергли отсутствие тепла, признав только снижение температуры теплоносителей. Это произошло из-за утечки, место которой до сих пор не выявили.

Представители «Екатеринбургэнерго» направили письмо руководителю компании «Пионер» Владимиру Старокожеву, замглаве Октябрьского района Евгению Старикову и руководителю Госжилинспекции Алексею Россолову. Там указали, что утечка происходит в доме, находящемся по адресу Сухой, 1. Если коммунальные службы не устранят проблему, котельная может закрыться. В таком случае без отопления будут четыре дома, в которых живут 657 россиян.

В администрации Екатеринбурга рассказали, что отключение домов от котельной произошло 26 января в 12:20. Сейчас происходят поиски места повреждения. Точные сроки устранения аварии должны озвучить позднее.

