Общество

Турецкая ОПГ планировала захват рынка лаваша, ее членов задержали

В Турции задержали членов ОПГ, планировавшей захват рынка лаваша
Shutterstock/Savvapanf Photo

В Турции задержали 38 членов организованной преступной группировки (ОПГ), планировавшей захват рынка лаваша с целью его монополизации. Об этом сообщил турецкий министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X.

Задержания прошли в Мерсине. Вместе с главарем были арестованы 17 членов организации. Они пытались захватить рынок производства лаваша в провинции, осуществляли рэкет в отношении производителей, а также были замешаны в двух инцидентах с умышленным причинением вреда.

В ходе операции было конфисковано несколько единиц оружия, 23 транспортных средства, которые, как было установлено, были приобретены в результате преступной деятельности, и 85 банковских счетов на общую сумму почти 11 млрд лир.

В октябре сообщалось, что в рамках операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков в Турции были задержаны несколько популярных артистов. Речь идет о певице Хадисе, исполнительнице Симге Сагын, блогерах Дилане и Энгине Полате, актрисе Демет Эвгаре и актере Кубилае Аке.

Ранее в Турции обрушилось здание отеля.
 
