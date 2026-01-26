Вирус Нипах нашли у летучих мышей в Таиланде

Тайские летучие мыши являются переносчиками вируса Нипах. Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на министерство здравоохранения Королевства.

По его данным, вирус переносят только некоторые мыши, а большая опасность исходит от инфицированных людей, прибывающих из стран, где наблюдается вспышка этого заболевания.

Заместитель министра здравоохранения Софон Иамсирита Уорн сообщил журналистам, что вирус Нипах нашли у плодовых летучих мышей в Таиланде, но его концентрация была ниже, чем в странах, где были вспышки вируса.

«В Таиланде не было подтвержденного случая заболевания. Опасения есть и в других странах, особенно в Бангладеш и штате Западная Бенгалия в Индии. Хотя эти страны расположены далеко от Таиланда, наблюдение необходимо, поскольку оттуда есть прямые рейсы в аэропорты Суварнабхуми, Донмыанг и Пхукет», — сказал он.

В этих аэропортах продолжался досмотр посетителей из перечисленных стран, заключил чиновник.

Вспышка неизлечимого заболевания ранее случилась в Индии.

Вирус Нипах может проявляться как бессимптомная инфекция и острые респираторные заболевания. Его симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле, а в тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, ведущее к коме в течение двух суток.

Ранее ученый заявил о реальной опасности попадания неизлечимого вируса в Россию.