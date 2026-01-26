Размер шрифта
Общество

Вирус Нипах нашли у летучих мышей в Таиланде

Bangkok Post: тайские летучие мыши являются переносчиками вируса Нипах
Shutterstock

Тайские летучие мыши являются переносчиками вируса Нипах. Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на министерство здравоохранения Королевства.

По его данным, вирус переносят только некоторые мыши, а большая опасность исходит от инфицированных людей, прибывающих из стран, где наблюдается вспышка этого заболевания.

Заместитель министра здравоохранения Софон Иамсирита Уорн сообщил журналистам, что вирус Нипах нашли у плодовых летучих мышей в Таиланде, но его концентрация была ниже, чем в странах, где были вспышки вируса.

«В Таиланде не было подтвержденного случая заболевания. Опасения есть и в других странах, особенно в Бангладеш и штате Западная Бенгалия в Индии. Хотя эти страны расположены далеко от Таиланда, наблюдение необходимо, поскольку оттуда есть прямые рейсы в аэропорты Суварнабхуми, Донмыанг и Пхукет», — сказал он.

В этих аэропортах продолжался досмотр посетителей из перечисленных стран, заключил чиновник.

Вспышка неизлечимого заболевания ранее случилась в Индии.

Вирус Нипах может проявляться как бессимптомная инфекция и острые респираторные заболевания. Его симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле, а в тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, ведущее к коме в течение двух суток.

Ранее ученый заявил о реальной опасности попадания неизлечимого вируса в Россию.
 
