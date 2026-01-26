Британцам, избившим российских туристов в Египте, грозит суд

Британским туристам, избившим российскую семью в отеле, грозит тюремный срок в Египте. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в отеле Sunrise Arabian Beach Resort. Как отмечают авторы публикации, на московскую семью напала толпа британцев.

«На место приехала полиция Шарм-эль-Шейха. У пострадавших взяли показания и приняли заявление, зафиксировав его на двух языках: русском и арабском, после чего возбудили уголовное дело», — говорится в сообщении.

Суд в Шарм-эль-Шейхе состоится 26 января. Если судья вынесет решение об объявлении нападавших в розыск, то британцам будет грозить срок в египетской тюрьме.

Накануне Life со ссылкой на Shot сообщал, что туристы из Москвы подверглись нападению со стороны британских отдыхающих в Египте.

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле Шарм-эль-Шейха. По данным Telegram-канала, семья с тремя девочками оставила вещи на лежаках и отправилась купаться.

Позже отдохнуть около бассейна решила компания примерно из 15 британцев. Они якобы заняли места россиян и сбросили их вещи. Когда семья россиян вернулась, на них накричали и оскорбили.

По словам россиян, работники отеля обратили внимание на ситуацию только спустя несколько минут, на место прибыла полиция. Россияне отметили, что после произошедшего медпомощь им не оказали.

Ранее полуголый пьяный мужчина бегал по отелю в Сочи и ломился к постояльцам.