Эксперт назвал продукты, на состав которых нужно обратить внимание

Производители могут скрывать истинный состав продуктов питания, сообщил управляющий партнер консалтинговой компании Retail4You Сергей Лищук. Его слова передает ТАСС.

Как отметил эксперт, добросовестные производители на упаковке всегда подробно описывают состав, указывая весь перечень ингредиентов. Так, например, если речь идет о сиропе, там должны быть подробно описаны все составляющие.

«Это касается, в частности, сложносоставных кондитерских продуктов. Крайне важен их состав, и его расшифровка нужна полностью. Чем она подробнее, тем лучше и тем меньше у производителя возможностей что-то самовольно заменить. Эту меру можно было бы сделать обязательной», — подчеркнул Лищук.

Эксперт также отметил, что даже у честных производителей качество товара может варьироваться в зависимости от разных факторов, а его описание на упаковке при этом будет соответствовать ГОСТу. Он объяснил это различным сырьем. На примере молока, отметил Лищук, можно наблюдать различную насыщенность элементами в зависимости от времен года.

Ранее россиян призвали не есть продукты, которые лежали рядом с плесенью.