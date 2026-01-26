Размер шрифта
Общество

Священник назвал возможную причину для отказа в венчании

Священник РПЦ Береговой: в венчании могут отказать из-за разницы в возрасте
Pedro Gutierrez-Bocci/Shutterstock/FOTODOM

Иерей Владислав Береговой рассказал изданию «Абзац», что в таинстве венчания могут отказать из-за разницы в возрасте супругов в 10-15 лет.

По словам священника, существует соответствующая церковная традиция.

«Святые отцы, которые говорят на эту тему, рекомендуют, чтобы разница в возрасте была не более 10 лет, максимум 15», — поделился иерей.

Однако священник может благословить мужчину и женщину без венчания, а самим супругам стоит посоветоваться с духовником, если есть какие-либо сомнения.

3 ноября 2025 года в парижском Нотр-Даме впервые за 30 лет состоялась церемония венчания. По особому благословению архиепископа в соборе обвенчался 29-летний плотник Мартин Лоренц, который участвовал в его восстановлении. Лоренц сказал журналистам, что это самый счастливый день в его жизни.

Уточняется, что свадьбы в Нотр-Даме случаются крайне редко, поскольку собор не является приходской церковью и обычно не проводит церемонии для пар, как и частные мероприятия в целом.

Ранее православный активист рассказал, можно ли повторно венчаться.
 
