В Нотр-Даме впервые за 30 лет состоялось венчание

В Нотр-Даме впервые за 30 лет состоялась церемония венчания. По особому благословению архиепископа в соборе обвенчался плотник, который участвовал в его восстановлении, пишет газета New York Post.

«29-летний Мартин Лоренц, мастер, потративший три года на реконструкцию средневекового деревянного каркаса собора, 25 октября обменялся клятвами со своей нынешней женой Жади внутри исторического парижского памятника. Это был первый брак, заключенный там с 1995 года», — говорится в материале.

Лоренц сказал журналистам, что это самый счастливый день в его жизни.

Уточняется, что свадьбы в Нотр-Даме случаются крайне редко, поскольку собор не является приходской церковью и обычно не проводит церемонии для пар, как и частные мероприятия в целом.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Огонь уничтожил его шпиль и повредил несущую конструкцию. Для восстановления собора потребовалось €700 млн. Он вновь открылся для посетителей 8 декабря 2024 года. На торжественном открытии присутствовали главы многих государств, в том числе президент США Дональд Трамп.

Ранее во Франции осудили использование ядовитых материалов при реставрации Нотр-Дама.