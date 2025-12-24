На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британка «с самой большой грудью в стране» рассказала про свои страдания

Британка «с самой большой грудью в стране» рассказала, какие проблемы у нее возникают из-за этой особенности, пишет Daily Star.

Саммер Роберт утверждает, что обладает «самой большой естественной грудью в Великобритании», вес которой, по ее оценке, достигает около 32 кг. Рост груди, по словам 27-летней женщины, продолжается из-за редкого медицинского состояния.

Она рассказала, что только за последний год ее бюст увеличился на десять размеров.

«Врачи сказали, что это непрерывный рост, и у него нет четкого предела», — отметила Роберт.

Саммер предполагает, что страдает гигантомастией — редким заболеванием, вызывающим чрезмерное и неконтролируемое увеличение молочных желез. Это состояние может возникать спонтанно и сопровождаться серьезными осложнениями, включая боли в спине и деформацию позвоночника.

По словам Роберт, из-за постоянной нагрузки у нее развились серьезные проблемы со спиной, и недавно ей пришлось перенести корректирующую операцию.

«У меня была постоянная сильная боль, позвоночник начал искривляться», — пояснила Саммер.

Несмотря на медицинские показания, женщина утверждает, что Национальная служба здравоохранения Великобритании неоднократно отказывала ей в операции по уменьшению груди. По ее словам, врачи объясняли это возрастом, индексом массы тела и тем, что грудь может снова вырасти после операции.

«Мне говорили, что нет смысла делать операцию, потому что все вернется», — рассказала британка.

При этом Роберт признается, что со временем ее отношение к своему телу изменилось. Если раньше она хотела избавиться от груди, то теперь решила отложить возможное хирургическое вмешательство.

Саммер также отмечает, что из-за внешности регулярно сталкивается с навязчивым вниманием и преследованиями в общественных местах, однако считает, что на данный момент готова продолжать жить с этим состоянием, несмотря на физические ограничения и боль.

Ранее стало известно, как размер груди влияет на самооценку женщины.

