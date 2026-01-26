Размер шрифта
Россиян предупредили о сильном снегопаде и 20-градусном морозе

Жителям некоторых регионов России на текущую неделю спрогнозировали погодные качели. В том числе в некоторых субъектах пройдут сильные снегопады, ударят морозы до -20 градусов, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в регионах южнее Тулы, а также севернее Ярославля ожидается слабый и умеренный снег. При этом сформируется своего рода вытянутая зона осадков, которая протянется от Смоленска до Нижнего Новгорода, пройдет через Москву и Владимир. Именно здесь, согласно прогнозу синоптика, ожидаются максимально сильные снегопады, за два дня может выпасть 20-30 см осадков.

«Наибольшее количество осадков у нас в первой половине дня во вторник, [27 января] — 10—15 см. Затем будет продолжаться снег уже меньшей интенсивности, продлится это где-то до ночи со среды, [28 января], на четверг», — рассказал Шувалов.

В последующие дни атмосферное давление повысится, а температура воздуха начнет понижаться. Так, во вторник и среду, во время снегопадов, в столице прогнозируется от -5 до -9 градусов, а к пятнице похолодает до -14…-19 градусов. В выходные возможны морозы до -20 градусов, заключил синоптик.

Напомним, синоптик Михаил Леус до этого сообщил, что минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы. По его словам, в столице температура опускалась до -17,3 градусов. В Подмосковье холоднее всего было в Черустях, там столбик термометра показал -28,2 градуса. Синоптик уточнил, что следующая ночь в центральных регионах РФ будет еще более холодной.

Ранее москвичей предупредили о полуметровых сугробах на этой неделе.
 
