Общество

Стало известно, сколько тратят мужчины и женщины, готовясь к отпуску

В России мужчины тратят на подготовку к отпуску вдвое меньше женщин
brajianni/Shutterstock/FOTODOM

Согласно совместному исследованию сервиса доставки «Купер» и платформы «Авито Услуги», результаты которого есть в распоряжении РИАМО, женщины в России тратят на подготовку к отпуску в среднем от 12 000 рублей, что почти в два раза больше, чем мужские расходы.

Среди наиболее частых покупок — чемоданы компактных размеров S и M, цены на которые начинаются от 2 929 рублей. Для комфорта в пути россияне также формируют базовый дорожный набор, включающий предметы для сна и личной гигиены. В него часто входят: дорожная подушка (от 149 рублей), маска для сна (от 107 рублей) и беруши (от 25 рублей). Косметика обойдется минимум в 369 рублей, средства для ухода за полостью рта — от 169 рублей, а комплект флаконов для перевозки жидкостей — от 104 рублей. Таким образом, минимальная стоимость дорожного набора составляет 1 122 рубля.

Среди бьюти-услуг, пользующихся спросом перед отпуском, в декабре 2025 года лидировало окрашивание волос (от 3 000 рублей). Уход за бровями и ресницами (коррекция, окрашивание, уход) стоил в среднем от 1 700 рублей.

Значительное внимание уделялось и маникюру: аппаратный маникюр без покрытия стоил от 1 000 рублей, японский — от 1 300 рублей, мужской классический — от 1 200 рублей, а классический педикюр — от 1 500 рублей.

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский до этого говорил, что к 2026 году разница в стоимости качественного отдыха за границей и на российских курортах фактически стерлась: хороший сервис стоит примерно одинаково, независимо от того, летит турист за рубеж или остается внутри страны.

Ранее россиянам рассказали, выгодно ли брать отпуск в феврале.
 
