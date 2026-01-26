Врач объяснил, почему алкоголики в завязке становятся ярыми адептами ЗОЖ

Зависимые люди, которые стараются расстаться с пагубными привычками, часто проходят через слишком ярое увлечение ЗОЖ и спортом. Это переходный этап, за которым следует либо полное выздоровление, либо срыв, рассказал президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Врач напомнил, что зависимость с научной точки зрения – это хроническое заболевание, а выздоровлением считается, если человек находится в длительной, стойкой, а лучше даже в пожизненной ремиссии. Причем склонным к зависимостям людям даже в завязке нужны новые стимулы и допинги, поэтому часто они становятся фанатиками в чем-то другом – например, начинают яро заниматься спортом, пить китайские чаи, включая пуэр. Это лучшие варианты, так как есть и пагубные способы компенсации, предупредил специалист.

«Компенсировать могут и другими психоактивными веществами — например, с наркотиков переходят на алкоголь. Или увлекаются ставками на спорт. Сейчас количество зависимых в этой сфере растет, и значительная их часть — это наркоманы и алкоголики в завязке. И вот если сравнивать, то какие-то хобби и увлечения, пусть иногда они кажутся вычурными — это определенно лучше, чем впадать в другую явную зависимость», — отметил Исаев.

В то же время, по его мнению, чрезмерное увлечение в любом направлении может стать дисфункциональным, но важно, что это лишь один из этапов на пути к выздоровлению. Если человек при этом проходит психотерапию, посещает группы взаимопомощи, то в комплексе все это поможет ему преодолеть зависимость, а затем перейти на свои хобби в «адекватных масштабах».

Хотя самым важным этапом при лечении зависимости считают первый год, после этого процесс выздоровления продолжается. На дальнейшем пути все зависит от человека и его семьи, поддержки – это станет решающим фактором, станет ли ремиссия пожизненной или все закончится срывом, заключил нарколог.

Напомним, до этого Исаев рассказал «Газете.Ru», что выявить сильную алкогольную зависимость может помочь отказ от любых алкогольных напитков на месяц. Если человек в течение этих 30 дней испытывает сильную тягу, раздражительность, не может уснуть, навязчиво думает о выпивке – это важнейший диагностический признак и прямое указание на формирование зависимости, что стоит обсудить с врачом, предупредил он.

Ранее нарколог заявил об опасности безалкогольных крепких напитков.