Врач раскрыла, как стресс влияет на пищеварение

Стресс может негативно повлиять на пищеварение, поскольку при нем нарушается баланс между симпатической и парасимпатической нервной системой. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт и диетолог Ольга Лушникова.

Она подчеркнула связь между работой желудочно-кишечного тракта и нервной системы. При тревожности может активизироваться симпатическая нервная система, которая ускоряет прохождение пищи по кишечнику и может вызывать дискомфорт.

«Блуждающий нерв контролирует работу желудочно-кишечного тракта, и чтобы пищеварение шло правильно, он должен быть активирован. Когда человек спокоен, этот процесс работает естественно, а при тревоге — нарушается. Поэтому полезно не есть на ходу, делать паузу перед едой, медитировать или просто немного посидеть в тишине», — подчеркнула Лушникова.

Если расстройства пищеварения регулярно возникают на фоне тревоги, стоит обратиться к специалисту и исключить органические патологии.

Врач-гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова до этого рассказала «Газете.Ru», что отсутствие аппетита по утрам может указывать на постоянный стресс и нарушение циркадных ритмов в организме.

