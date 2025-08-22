Геральдист рассказал, какими должны быть флаги России на международных встречах

В России 22 августа отмечается День государственного флага. Стандарты производства полотнища закреплены законом и триколор должен им соответствовать, когда официально используется на мероприятиях, заявил «Газете.Ru» член геральдического совета при президенте РФ Александр Цветков.

«Все стандарты указаны у нас в положении о государственном флаге, в Федеральном Конституционном законе — соотношение сторон два к трем, равно великие полосы белого, синего, красного цвета. По большому счету, этого достаточно для того, чтобы наладить производство флагов. У нас в стране существует достаточное количество разных производителей, которые производят флаги самых разных государств. Если речь идет об их официальном использовании, то, как правило, их изображения согласуются службами [дипломатического] протокола», — сказал он.

В ходе проведения саммитов флаги стран-участниц выставляются в переговорных, пресс-центрах и возле зданий, где проводятся встречи делегаций. Геральдист объяснил, откуда организаторы берут российский флаг.

«Везут ли наши протокольщики, например, флаги Российской Федерации на места, где будут проходить какие-то переговоры, или международные мероприятия, я сказать не готов. Во всяком случае, наверное, я думаю, что внимание обращают на то, чтобы это были правильные изображения или полотнища, изготовленные в соответствии с теми положениями, которые существуют у нас. Есть разные технологии [производства] – сшивные из двух полотнищ, где каждый цвет отдельно изготавливается, и они друг к другу пришиваются. Есть печатная технология, когда разными цветами на ткани печатаются полосы определенных цветов, есть разные технологии», — сказал он.

У триколора не прописана система идентификации цветов, однако, по словам Цветкова, производители руководствуются определенными палитрами при изготовлении.

«Если заказчиком являются официальные органы Российской Федерации или органы государственной власти, то они, конечно же, смотрят, чтобы заказ был выполнен: [и] синий не убегал в голубой, красный в бледно-красный или какой-нибудь малиновый и так далее. Дело достаточно тонкое», — сказал он.

День государственного флага России отмечается 22 августа. Триколор имеет около 300-летнюю историю, он появился во времена Петра Первого.

