СК Армении просит продлить арест российскому бизнесмену Карапетяну

СК Армении ходатайствовал о продлении ареста бизнесмену Карапетяну
true
true
true
close
TASHIR

Следственный комитет Армении ходатайствует о дальнейшем содержании под стражей российского предпринимателя Самвела Карапетяна. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь СК Кима Авдалян в беседе с ТАСС.

«Представили в суд ходатайство о продлении меры пресечения в отношении указанного лица», — сказала она.

Антикоррупционный апелляционный суд Армении, под председательством судьи Карена Амиряна, оставил в силе решение о заключении Карапетяна под стражу, отклонив апелляцию его адвокатов. Текущий срок ареста бизнесмена истекает 18 ноября.

Самвел Карапетян был задержан 18 июня сотрудниками МВД Армении, ему предъявлены обвинения в публичных призывах к насильственному захвату власти, которые он отрицает. После задержания Ереванский суд санкционировал его арест, который впоследствии неоднократно продлевался. Параллельно с уголовным преследованием, в отношении компаний, связанных с Карапетяном, начались проверки, приведшие к временному закрытию сети пиццерий «Пицца Ташир». Кроме того, власти Армении инициировали процесс национализации компании «Электрические сети Армении», владельцем которой является Карапетян.

13 октября Кима Авдалян заявила о предъявлении бизнесмену нового обвинения – в отмывании денежных средств в особо крупном размере, совершенном с использованием служебных полномочий. Если вина его будет доказана, то по этой статье ему может грозить от 6 до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Армении сторонники бизнесмена Карапетяна устроили акцию в поддержку церкви.

