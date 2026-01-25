Размер шрифта
Общество

В МВД рассказали, что мошенники начали угрожать россиянам созданной ИИ порнографией

МВД: мошенники вымогают деньги, угрожая распространением ИИ-порнографии
Мошенники начали вымогать деньги у россиян, угрожая распространением созданной при помощи искусственного интеллекта порнографии. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель министерства Ирина Волк.

Она рассказала, что неизвестный в целях вымогательства денег от имени коллекторской организации неоднократно звонил человеку, требуя перевести ему деньги.

«Коллектор» угрожал распространением сгенерированных нейросетью порнографических изображений, порочащих честь и достоинство потерпевшей», — сказала Волк, добавив, что публикация таких изображений могла причинить существенный вред законным правам потерпевшей, интересам ее близких.

В январе министр цифрового развития РФ Максут Шадаев подписал указ о создании рабочей группы по вопросу противодействия противоправному использованию технологий «Дипфейк». Ее возглавит замминистра цифрового развития Александр Шойтов.

Ранее юрист назвала главные схемы аферистов в 2026 году.
 
