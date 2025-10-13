На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ раскрыли ответ России на предложение Филиппин объединиться против Китая

Sohu: Филиппины хотят втянуть Россию в союз против Китая, но Кремль молчит

Depositphotos

Власти Филиппин захотели втянуть Россию в союз против Китая после того, как в Южно-Китайском море обострилось их противостояние с Китаем. Об этом пишет Sohu.

Китайские власти претендуют на стратегически важную морскую территорию, которая находится в экономической зоне Филиппин. Местные власти просили поддержки у США, и Вашингтон направил на территорию свои подлодки.

После этого Филиппины заявили о своей заинтересованности в союзе с Россией, однако китайская сторона восприняла это за стремление создать напряженность между Пекином и Москвой.

В публикации говорится, что КНР прилагает большие усилия для усиления военного присутствия в Южно-Китайском море, где находятся Тайвань, Филиппины и Япония. Конфликт с Филиппинами у Китая возник в тот момент, когда Пекин объявил о создании заповедника в спорной зоне.

Журналисты отметили, что армия КНР готовится к потенциальным столкновениям в Южно-Китайском море, поскольку США отправили подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk, для поддержки Филиппин. Помимо этого, в регион прибыл корабль поддержки подлодок USS Frank Cable.

В этой ситуации Филиппины хотели привлечь на свою сторону российский флот, но Москва никак не отреагировала на призыв государства.

Ранее на Филиппинах заявили, что судно КНР «намеренно протаранило» катер в Южно-Китайском море.

