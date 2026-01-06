Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

«Влюбился еще больше!»: сибиряк ищет девушку, ударившую его после неудачного знакомства

Новосибирец разыскивает через соцсети девушку, ударившую его из-за приставаний
Shutterstock

Житель Новосибирска разыскивает девушку, которая ударила его после неудачной попытки познакомиться. Об этом он рассказал NGS.RU.

По словам 27-летнего Севы, инцидент произошел около 22:00 3 января в районе Красного проспекта. Он увидел черную «Хонду» со звездами и, стоя на светофоре, сделал комплимент девушке, сидевшей за рулем, и ее машине.

Автолюбительница поблагодарила мужчину и поехала дальше, а Сева и его друзья начали подрезать автомобиль и сигналить сибирячке. Тогда она назвала их «психами», а мужчины заблокировали ее «Хонду» на парковке. Сева вышел к девушке, чтобы познакомиться, но та достала из багажника металлическую палку.

«Мы поругались, и она, как дикая львица, прописала с правой четко в челюсть. Выбежали друзья и меня увезли, сказав ей, что она психованная», — вспоминает сибиряк.

Он говорит, что хочет извиниться перед незнакомкой, которая, вероятно, могла сильно испугаться.

«Ты хоть и разбила мне лицо, но я влюбился еще больше!» — написал в группе «Ищу тебя Новосибирск!» во «ВКонтакте».

Ранее мужчина женился спустя четыре часа после свидания вслепую и остался без денег. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27570007_rnd_2",
    "video_id": "record::98346179-98b7-4e9c-abde-53383e691a6b"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+