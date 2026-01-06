«Влюбился еще больше!»: сибиряк ищет девушку, ударившую его после неудачного знакомства

Житель Новосибирска разыскивает девушку, которая ударила его после неудачной попытки познакомиться. Об этом он рассказал NGS.RU.

По словам 27-летнего Севы, инцидент произошел около 22:00 3 января в районе Красного проспекта. Он увидел черную «Хонду» со звездами и, стоя на светофоре, сделал комплимент девушке, сидевшей за рулем, и ее машине.

Автолюбительница поблагодарила мужчину и поехала дальше, а Сева и его друзья начали подрезать автомобиль и сигналить сибирячке. Тогда она назвала их «психами», а мужчины заблокировали ее «Хонду» на парковке. Сева вышел к девушке, чтобы познакомиться, но та достала из багажника металлическую палку.

«Мы поругались, и она, как дикая львица, прописала с правой четко в челюсть. Выбежали друзья и меня увезли, сказав ей, что она психованная», — вспоминает сибиряк.

Он говорит, что хочет извиниться перед незнакомкой, которая, вероятно, могла сильно испугаться.

«Ты хоть и разбила мне лицо, но я влюбился еще больше!» — написал в группе «Ищу тебя Новосибирск!» во «ВКонтакте».

Ранее мужчина женился спустя четыре часа после свидания вслепую и остался без денег.