Общество

Девятиклассник из Петербурга выстрелил в лицо пассажиру автобуса

В Петербурге девятиклассника задержали за выстрел в лицо пассажиру автобуса
В Петербурге поездка на автобусе закончилась для одного из пассажиров визитом в больницу из-за стрельбы в салоне. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент, по данным издания, произошел в автобусе №188 в Пушкине. Между 16-летним подростком и мужчиной произошел конфликт. На кадрах с места заметно, как во время потасовки, когда мужчина отходит к одному из сидений, девятиклассник стреляет в него. Предположительно, из пускового устройства.

Водитель обратился в полицию, сотрудники правоохранительных органов приехали на место.

«Полицейские изъяли пусковое устройство у подростка», – сообщается в публикации.

Мужчина тем временем обратился в больницу. Там ему оказали необходимую помощь и отпустили домой. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигурант такого дела может получить срок до семи лет.

Ранее россиянин поссорился с женой из-за пиццы и устроил стрельбу из пистолета.

