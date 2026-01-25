Мигрант изнасиловал школьницу-инвалида, его вычислили благодаря новорожденному

В Португалии девушка-инвалид забеременела от изнасиловавшего ее незнакомца

21-летнего иностранца поймали после надругательства над несовершеннолетней в Португалии. Об этом сообщает CM Jornal.

Инцидент произошел в Синтре. По данным издания, у 14-летней девушки-инвалида во время очередного осмотра в местной больнице обнаружили беременность на поздних сроках. После этого пациентка призналась, что ее изнасиловали.

Выяснилось, что по пути из школы домой к ней подошел мигрант и силой заставил пойти с ним. У себя дома он надругался над несовершеннолетней.

Ей удалось сбежать, но из-за сильного страха девушка не рассказывала о произошедшем близким. Она также изменила свои привычные маршруты, по которым ходила раньше.

После рождения ребенка специалисты провели ДНК-тест, который позволил вычислить личность преступника. Мужчина уже не проживал в квартире, где совершил преступление, но полицейские установили его местоположение и арестовали. Вскоре мигрант предстанет перед судом.

