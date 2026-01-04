Размер шрифта
Депутат рассказал о новых схемах мошенников, связанных с блокировкой WhatsApp

Немкин: мошенники начали рассылать в WhatsApp уведомления о верификации
Мошенники стали рассылать пользователям WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) уведомления о верификации аккаунтов и установке обновлений для того, чтобы получить доступ к учетным записям, контактам и финансам граждан. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Ограничение работы WhatsApp в России стало фактором, которым оперативно воспользовались мошенники... Злоумышленники начали активно эксплуатировать страх потерять доступ к общению и данным», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что в российских платформах выстроены каналы реагирования и профилактики, а для WhatsApp «интересы пользователей явно не в приоритете».

29 декабря ТАСС сообщал, что мошенники в конце 2025 года начали использовать новые схемы угона аккаунтов россиян в Telegram, маскируя их под раздачу призов для активных пользователей и так называемые адвент-календари.

Злоумышленники предлагают пользователям якобы проверить личную статистику активности, чтобы получить Premium-подписку или внутреннюю валюту мессенджера. В Telegram существуют легальные боты с подобными функциями, но в данном случае речь идет о подделках.

Ранее в Госдуме назвали главное цифровое достижение России в 2025 году. 

