В Самарской области планируют выплачивать от 100 тыс. рублей беременным студенткам

Власти Самарской области планируют выплачивать 200 тыс. рублей беременным студенткам-очницам, вставшим на учет по беременности до 31 декабря 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для тех, кто встанет на учет с 1 января 2026 года, выплаты составят 100 тыс. рублей.

«В октябре текущего года правительство региона приняло решение увеличить размер выплаты со 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей студенткам», — говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что в России необходимо переводить студенток с детьми на бюджетное обучение.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая анонсировала, что с 1 сентября размер пособия по беременности и родам для студенток будет определяться исходя из прожиточного минимума и в среднем составит около 90 тысяч рублей. Она пояснила, что выплаты будут единовременными за весь период отпуска по беременности и родам.

