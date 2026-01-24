Размер шрифта
Общество

Власти Белгородской области рассказали подробности об обстреле Белгорода

Гладков: Белгород подвергся массированному обстрелу из РСЗО HIMARS
Таисия Лисковец/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что Белгород подвергся массированному обстрелу, предположительно, из ракетных комплексов HIMARS.

«По нашей информации — самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, [был произведен] «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет», — написал глава региона.

По информации Гладкова, в результате обстрела были повреждены объекты энергетики и загорелась хозпостройка — сотрудники МЧС ликвидируют очаг возгорания. В результате падения обломков было возгорание в одном из дворов города. В селе Таврово Белгородского округа повреждены кровли двух частных домов.

22 января Минобороны РФ сообщало, что оператор беспилотных летательных аппаратов центра «Рубикон» поразил украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике.

16 января Минобороны РФ сообщило, что пусковая установка РСЗО HIMARS была полностью уничтожена вместе с расчетом в Черниговской области Украины.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

