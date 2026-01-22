В ДНР уничтожили украинскую РСЗО HIMARS

Оператор БПЛА центра «Рубикон» поразил украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По его данным, ночью оператор «Рубикона» выполнял полет в режиме «свободной охоты» в тыловом районе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обнаружил пуск ракеты из HIMARS. Дрон погнался за боевой машиной, настиг ее в районе населенного пункта Новобахметьево и поразил.

16 января Минобороны РФ сообщило, что пусковая установка РСЗО HIMARS была полностью уничтожена вместе с расчетом в Черниговской области Украины.

По данным Telegram-канала «Изнанка», РСЗО была размещена в районе села Хлопяники и использовалась для ведения огня по территории Брянской области. Для выведения ее из строя были задействованы два высокоточных беспилотных летательных аппарата. В сообщении уточняется, что РСЗО была атакована во время движения по дороге, вскоре после того, как ее обнаружили на огневой позиции. Первый БПЛА нанес повреждения установке, что заставило украинских военнослужащих покинуть ее. Затем второй дрон полностью уничтожил HIMARS.

Ранее на Западе заявили, что операторы дронов «Рубикона» стали главной проблемой для ВСУ на фронте.