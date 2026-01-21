Врач предупредила об опасности жаропонижающих препаратов

Чрезмерное потребление жаропонижающих препаратов может навредить внутренним органам и ослабить естественные защитные механизмы организма. Об этом Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

По ее словам, во многих из них есть активные вещества, которые в большом количестве оказывают негативное воздействие на внутренние органы. Врач подчеркнула, что особенно осторожно к ним нужно относиться люди с хроническими проблемами печени и пищеварительной системы.

В случае простуды эксперт посоветовала не спешить снижать температуру.

«Если температура невысокая, не нужно сразу принимать таблетки. Лучше дать организму время, чтобы он сам справился с инфекцией. В таких случаях полезнее просто отдохнуть, полежать дома, пить теплый чай с малиной как натуральным источником витамина С и соблюдать постельный режим. Это поможет организму восстановиться и снизит риск заразить окружающих», — заключила Беляева.

Клинический фармаколог компании «Р-Фарм» Александр Быков до этого рассказал «Газете.Ru», что традиционно для снижения температуры при ОРВИ применяются парацетамол, аспирин и нестероидные противовоспалительные средства, однако при неконтролируемом применении они могут нанести вред желудку, печени и вызывать кровотечения.

