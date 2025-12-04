На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Владивостоке подростки терроризируют бывшую учительницу

Бывшая учительница из Владивостока терпит издевательства от школьников-хулиганов
true
true
true
close
Telegram-канал Новости Приморья | Владивостока

Подростки из Владивостока терроризируют бывшую учительницу, ломясь к ней в квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья».

По словам сына пенсионерки, его 67-летняя мать, проживающая в доме №7 по Океанскому проспекту, уже долгое время страдает от действий подростков, которые регулярно приходят к женщине в подъезд и пытаются нарушить ее покой. Сначала дети расписали стены, а теперь стучат по дверям и окнам, мешая жить бывшей учительнице, которую, как утверждает мужчина, они же «выжили из школы».

«Мама плохо себя чувствует, из-за травли [появились] проблемы со здоровьем», — пишет обеспокоенный мужчина.

После публикации видео с одной из хулиганских выходок инцидентом заинтересовалась прокуратура. В надзорном ведомстве уже начали проверку по факту противоправных действий подростков в отношении учителя. СУ СКР по Приморскому краю возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

«В настоящее время следователи СКР проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и идентификацию лиц, причастных к совершению преступления», — заявили в ведомстве.

Ранее в российском регионе подростки толпой избили девушку и сняли это на камеру.

