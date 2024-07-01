Россиянам рассказали, стоит ли ждать горящих путевок в Турцию

Среди россиян наиболее популярны курорты Турции – туда проще всего добраться, а цены в целом сопоставимы с отдыхом в России, отметила руководитель турфирмы «Лето пройм» Юлия Савицкая. В беседе с 360.ru она призвала не рассчитывать на горящие путевки, подчеркнув, что главный способ сэкономить – это раннее бронирование.

По словам турэксперта, многие россияне в этом году как раз воспользовались акциями по раннему бронированию, поэтому повышение цен последних месяцев на них уже не влияет. Что касается горящих путевок, то туроператоры уже не выкупают много чартеров, которые раньше «горели», отметила Савицкая.

«Поэтому рассчитывать на горящие путевки, это как рассчитывать выиграть в лотерею», — подчеркнула она.

Помимо Турции, по ее словам, отдохнуть бюджетно при желании можно также в Египте, ОАЭ, Таиланде и Китае.

Напомним, число бронирований россиянами отелей и апартаментов за границей на июль 2024 года выросло на 72% по сравнению с прошлым годом. Доля зарубежных направлений в структуре бронирований остается небольшой, но также увеличилась – с 8% в 2023-м до 12% в текущем году. Основной спрос россиян приходится на страны СНГ – они занимают почти половину от общего объема бронирований за границей.

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