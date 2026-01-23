Размер шрифта
Сигнализация о краже в банке Нью-Йорка сработала из-за разбившего окно оленя

UPI: в США олень разбил окно в банке и попал на видео 
Сигнализация о краже в банке Нью-Йорка сработала из-за разбившего окно оленя, пишет UPI.

Полиция округа отреагировала на сработавшую сигнализацию в отделении Webster Bank в воскресенье, ожидая найти грабителей, но вместо этого обнаружила необычного «нарушителя» — оленя, который врезался в окно и оказался в ловушке внутри здания.

По словам офицеров, животное, напуганное и дезориентированное, металось по банковскому залу, задевая мебель и оборудование. Сотрудникам полиции потребовалась ловкость и осторожность, чтобы с помощью лассо аккуратно зафиксировать оленя, не причинив ему вреда, и вывести его на улицу. После краткого осмотра олень был отпущен в ближайшую лесную зону, предположительно, без серьезных травм.

Представители банка начали оценку ущерба и укрепление фасада здания, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.

Ранее маленький олень атаковал носорога и попал на видео.
 
