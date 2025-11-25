Российские кредиторы рекордно нарастили передачу долгов коллекторам

За девять месяцев 2025 года кредиторы передали коллекторам по агентской схеме 1,2 трлн рублей, что стало самым высоким показателем за все годы с 2020-го. Об этом написал «Коммерсантъ», отметив, что участники рынка ждут новых максимумов и в четвертом квартале.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, за январь—сентябрь объем переданных долгов вырос на 57,6% год к году и достиг 1,2 трлн рублей, а число кейсов увеличилось до 46,9 млн — плюс 65,7%. Это превысило показатели даже полного 2020-го и сопоставимых результатов 2023–2024 годов.

Ассоциация указала, что срок передачи долга за год сократился: если раньше кредиторы передавали задолженность примерно через два с половиной месяца, то сейчас — через два. Около 23% участников рынка отправляют долг на взыскание уже спустя 35 дней. Представители отрасли считают, что работа с «свежими» кейсами повышает эффективность взыскания на 50–60%.

Эксперты, опрошенные изданием, связывают происходящее с бурным ростом банковской и микрофинансовой розницы в 2023 году и первой половине 2024-го. Они отмечают, что сейчас происходит естественное «вызревание» портфелей, что позволяет кредиторам раньше разгружать балансы.

Прогноз НАПКА на 2025 год предполагает увеличение объема агентского взыскания до 1,3 трлн рублей и сокращение количества кейсов до уровня около 40 млн. Ассоциация считает, что главной причиной роста стало ухудшение качества портфелей, сформированных в период быстрого расширения розничного кредитования, а высокие ключевые ставки ограничили для заемщиков возможность рефинансирования.

На рынке также усиливается сотрудничество МФО и профессиональных коллекторских организаций: их доля в агентском взыскании выросла до 35% против 31% годом ранее. В ассоциации пояснили, что кредиторы стараются подключать взыскателей сразу после того, как убеждаются, что просрочка не является технической, и продолжают сокращать сроки передачи долга.

