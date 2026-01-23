Православный священник рассказал о смысле нательного креста для верующих

Нательный крест для православных христиан является не просто украшением, а видимым символом веры и постоянным напоминанием о необходимости жить по христианским заповедям. Об этом в разговоре с RT рассказал православный священник Владислав Береговой.

Он отметил, что крест напоминает верующему о присутствии Бога в каждый момент жизни и о том, что следовать нравственным принципам следует не только на людях или в храме, но и наедине с собой. По его словам, этот символ призывает к ответственному поведению постоянно, без исключений.

Священник также подчеркнул, что в православной традиции нательный крест воспринимается как духовная защита от видимых и невидимых угроз, поскольку, согласно вероучению, силы зла боятся Креста Животворящего.

Береговой напомнил, что крест надевают человеку при крещении — чаще всего еще в детстве — и по традиции его не снимают на протяжении всей жизни. Исключения возможны лишь в отдельных ситуациях, связанных, например, со спортивными состязаниями, медицинскими обследованиями, операциями или иными необходимыми процедурами.

