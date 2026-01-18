Размер шрифта
В РПЦ объяснили, почему крещенское купание не смывает грехи

Священник Портнов: погружение в прорубь на Крещение не заменяет покаяние
Александр Кряжев/РИА Новости

Настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка, священник Максим Портнов в беседе с aif.ru заявил, что распространенное мнение о «смывании грехов» при троекратном погружении в прорубь на Крещение является суеверием и не имеет отношения к православной традиции.

Священник пояснил, что крещенские купания — это скорее символическое подражание евангельскому событию, когда Иисус Христос принял крещение в реке Иордан. При этом он отметил, что в местах, где проходило крещение Христа, климат значительно теплее, тогда как в России зимние купания могут быть вредны для здоровья.

Портнов добавил, что с духовной точки зрения погружение в ледяную воду не приводит к очищению от грехов и не гарантирует исцеления от болезней. Он подчеркнул, что благодатное воздействие на душу и даже тело может оказывать осознанное и благоговейное использование святой воды — например, если с верой пить ее по утрам или окроплять себя.

Священнослужитель также опроверг распространенное убеждение о том, что освященная вода якобы не портится. Он уточнил, что святая вода может утратить свои свойства, если к ней относятся без должного уважения и благоговения.

Кроме того, Портнов рассказал, что на Крещение освященной считается и вода из-под крана, если она была набрана в установленное церковью время и с соответствующим настроем веры.

Ранее россиянам рассказали о традициях и запретах Крещенского сочельника.

