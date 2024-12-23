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В Лондоне оштрафовали пятилетнюю девочку, выкинувшую мусор на улице

Metro: в Англии 5-летнюю девочку оштрафовали на £1000 за выкинутый на улице мусор
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Shutterstock

В Лондоне оштрафовали пятилетнюю девочку, выкинувшую мусор на улице, пишет Metro.

Британская девочка получила штраф в размере £1000 за нарушение правил по выбросу мусора. Городской совет уведомил отца девочки о том, что она была поймана «на месте преступления», однако мужчина настаивает на том, что такая мера является «абсурдной» для ребенка ее возраста.

Отец, пожелавший остаться анонимным, выразил обеспокоенность финансовыми последствиями штрафа и возможным стрессом для дочери. Он также отметил, что упаковка могла оказаться на улице из-за переполненных мусорных баков в районе.

Британец попытался обжаловать штраф, но столкнулся с трудностями. Он также посетил заседание местной администрации, где ему посоветовали составить онлайн-жалобу. После нескольких неудачных попыток
мужчина получил «последнее напоминание», после которого последует судебное разбирательство.

Однако чиновники все-таки аннулировали штраф, заявив, что он был выписан ошибочно. Представители городского совета извинились перед семьей и пообещали предпринять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Ранее супругам в Англии выписали штраф после того, как воры раскидали мусор около их дома.

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