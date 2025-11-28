На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин угрожал матери топором и выгнал ее на улицу, чтобы продать квартиру

В Рязанской области мужчина угрожал матери расправой из-за квартирного вопроса
Евгений Биятов/РИА Новости

В Ряжске мужчина выгнал родную мать из дома, вооружившись топором, и угрожал ей расправой. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

В полицию города обратилась 57-летняя местная жительница и сообщила, что ее выгнал из дома собственный сын под угрозой расправы. При этом в квартире осталась ее пожилая мама, которая не встает с постели.

Полицейские выехали на место и выяснили, что 36-летний мужчина действительно угрожал матери топором из-за разногласий по поводу продажи квартиры. Один из домочадцев хотел продать жилье, другой был против.

Во время ссоры мужчина выгнал мать на улицу, а затем спрятал топор и пытался вести себя спокойно. Тем не менее его задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, агрессору грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в Чебоксарах подросток-наркоман с ножом взял в заложники мать и брата.

