Россиянин угрожал матери топором и выгнал ее на улицу, чтобы продать квартиру

В Ряжске мужчина выгнал родную мать из дома, вооружившись топором, и угрожал ей расправой. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

В полицию города обратилась 57-летняя местная жительница и сообщила, что ее выгнал из дома собственный сын под угрозой расправы. При этом в квартире осталась ее пожилая мама, которая не встает с постели.

Полицейские выехали на место и выяснили, что 36-летний мужчина действительно угрожал матери топором из-за разногласий по поводу продажи квартиры. Один из домочадцев хотел продать жилье, другой был против.

Во время ссоры мужчина выгнал мать на улицу, а затем спрятал топор и пытался вести себя спокойно. Тем не менее его задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, агрессору грозит до 2 лет лишения свободы.

