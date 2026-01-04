Стало известно, кто из россиян расплачивается по долгам досрочно

«Займер»: мужчины в РФ заметно чаще женщин досрочно выплачивают долги по займам

Мужчины в России заметно чаще досрочно закрывают задолженность — в 57% случаев против 53% у женщин. При этом женщины активнее пользуются продлением займов: так поступает 22% заемщиц, среди мужчин — 17%, говорится в исследовании микрофинансовой компании «Займер» (есть у «Газеты.Ru»).

Возрастные группы также различаются по поведению. Наиболее дисциплинированными оказались заемщики 31–40 лет: 57% из них гасят заем раньше срока. Среди молодых клиентов 18–24 лет этот показатель составляет 53%, среди заемщиков старше 61 года — 52%. Зрелые группы, однако, чаще прибегают к продлению займа: по 25% в сегментах 51–60 лет и 61+. Молодежь использует эту опцию реже — 17%.

Досрочное погашение займов наиболее востребовано у наемных работников (58%), родителей в декретном отпуске и пенсионеров — по 57%. Реже до срока закрывают долг предприниматели (51%) и самозанятые (54%).

По словам аналитиков, такой разрыв между выплачивающими долги досрочно и их оппонентами объясняется уровнем финансовой дисциплины, стабильностью доходов и доступностью свободных средств.

В среднем 61% клиентов выплачивают займы вовремя или раньше установленной даты. Еще 29% возвращают долг на этапе взыскания, включая реструктуризацию, финальные потери по портфелю не превышают 10%.

Ранее в Госдуме поддержали снижение автоматом ставок по кредитам.