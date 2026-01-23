Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Психолог предупредил о негативном влиянии постановки целей на жизнь

Психолог Хорс: попытка следовать целям и планам плохо сказывается на психике
Shutterstock

Постановка целей на будущее и попытка следовать четкому плану может принести немало позитивных плодов, но только в случае правильного отношения человека к постоянно меняющимся обстоятельствам. Если же он не учитывает внешние факторы и обвиняет себя в отсутствии прогресса, то это может серьезно ухудшить психоэмоциональное состояние, предупредил психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

Популярность методик, основанных на постоянном составлении списков, планов и проектов на жизнь, эксперт объяснил тем, что для людей, привыкших жить по сценарию, это выглядит как ключ к успеху.

«Когда они принимают на веру эту концепцию, что, если у меня есть цель и план, я гарантированно всего достигну, они чувствуют внутреннее спокойствие. Но на самом деле они находятся в большей опасности, чем другие люди», — подчеркнул Хорс.

Он пояснил, что жизнь по сценарию обрекает человека на разочарование, так как обстоятельства нестабильны, а прогнозы зачастую не сбываются — важно быть морально к этому готовыми.

Кроме того, следовать планам часто мешают не внешние, а внутренние преграды — например, страхи, усталость, стресс, отсутствие знаний и опыта и другие. Если на фоне этого человек будет все время обвинять себя в лени, сокрушаясь из-за недостигнутых целей, то это ухудшит его психоэмоциональное состояние. А вот если он признает наличие в жизни ограничений, то ставить цели он будет изначально с учетом этого фактора.

«Когда же он инфантильно отрицает наличие своих внутренних ограничений, он ставит завышенные цели, не может их выполнить и потом начинает страдать», — заключил психолог.

Напомним, по данным пресс-службы Сбера, в россияне стали активнее ставить финансовые цели. Отмечалось, что в 2025 году 3,5 млн клиентов использовали для этого сервис банка, причем каждый третий сформировал пошаговый план достижения цели и начал ему следовать, а средняя сумма желаемых накоплений составила 1,6 млн рублей.

Ранее психолог назвала способ не потерять мотивацию при длительном достижении цели.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27692137_rnd_2",
    "video_id": "record::1fad819b-80b7-4c3b-b201-dca4bd1080fb"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+