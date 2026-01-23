Размер шрифта
Общество

В Екатеринбурге двух педофилов отправили на принудительное лечение

Двоих жителей Екатеринбурга, обвиняемых в совершении сексуального насилия над несовершеннолетними, направили на принудительное лечение по решению суда. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Свердловской области.

Один из фигурантов дела Владимир Смышляев в августе 2025 года был освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья. Впоследствии суд продлил домашний арест до середины ноября.

56-летнему Смышляеву, по решению суда, было разрешено покидать место проживания для посещения магазина. Отмечается, что число пострадавших от его действий могло достигать 30 человек.

Вторым фигурантом по данному делу является Владимир Петров. Следственный комитет по Свердловской области отказался от комментариев по этому поводу.

«Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 января вынес постановление о применении в отношении Петрова и Смышляева принудительных мер медицинского характера», – заявили в пресс-службе судебной системы.

Ранее в Екатеринбурге педагог был осужден за надругательство над суворовцем.

