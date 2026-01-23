Размер шрифта
Неизвестный поцеловал троих детей, игравших возле дома, и похитил одного из них

Неадекватный британец пытался похитить 6-летнюю девочку на глазах у ее родных
Jens Buttner/Global Look Press

В Великобритании мужчина поцеловал троих детей, прежде чем похитить одного из них. Об этом пишет Metro.

Обвиняемый в похищении ребенка, 51-летний Саджид Хуссейн из Беркшира, предстал перед Королевским судом Рединга. Согласно материалам дела, мужчина пытался увести с детской площадки 6-летнюю девочку, которая играла там с братом и сестрой в возрасте 7 и 13 лет.

Как было установлено, Хуссейн подошел к детям, обнял и поцеловал каждого, затем поднял младшую на руки, открыл дверь машины и попытался уехать. Другие взрослые вмешались в происходящее, хотя мужчина утверждал, что девочка — его дочь. Судья назвал инцидент «вызывающе тревожным».

Известно, что незадолго до инцидента похититель употреблял наркотики. Кроме того, в момент совершения преступления мужчина находился на условном освобождении.

У него обширная криминальная история, включающая судимости за наркотики, нарушение ордеров, ношение оружия, кража со взломом и преступления против детей.

За месяцы до инцидента у Хуссейна развилась мания величия. Он верил в то, что был избран Богом и общается с Ним. Прокуроры требуют психиатрической экспертизы для обвиняемого, вероятно, ему назначат принудительное лечение.

Ранее пропавшего 11-летнего мальчика нашли в грузовике сексуального преступника. 

