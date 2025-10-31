На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пропавшую картину Пикассо за €600 тысяч нашли у консьержки

Вахтерша в Мадриде случайно забрала картину Пикассо, приняв ее за посылку
История с пропавшей картиной Пикассо «Натюрморт с гитарой» получила неожиданное разрешение: полотно, считавшееся утерянным при транспортировке на выставку в Испанию, все это время находилось у пожилой консьержки. Как сообщает El País, картина была найдена спустя более двух недель поисков.

Оказалось, что «Натюрморт с гитарой» просто забыли сами перевозчики. 69-летняя консьержка, обнаружив посылку около двери, по ошибке приняла ее за обычную доставку и забрала к себе, полагая, что за ней рано или поздно придут. Следствие установило, что вины женщины в произошедшем нет – это была простая случайность.

24 октября полиция официально сообщила о находке картины. Произведение, созданное Пикассо в 1919 году, оценивается в €600 тысяч.

В конце октября баварские следователи провели конфискацию крупной коллекции произведений искусства, которые, как предполагается, являются подделками. По оценкам специалистов, потенциальная рыночная стоимость этой коллекции может достигать нескольких миллионов евро.

Ранее в Мадриде обнаружили картину Пикассо, считавшуюся пропавшей.

