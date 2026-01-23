Размер шрифта
Общество

Жителя Владивостока лишили свободы за изготовление и хранение взрывчатки

Юноша из Владивостока получил реальный срок за изготовление СВУ на дому
Житель Владивостока получил срок за то, что изготовил взрывчатку и хранил ее в личных целях, сообщает прокуратура Приморского края.

Суд признал 22-летнего юношу виновным в незаконном изготовлении и хранении самодельного взрывного устройства (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Из материалов дела следует, что летом прошлого года молодой человек, находясь в квартире дома по улице Фадеева во Владивостоке, на основе пиротехнического состава изготовил взрывное устройство зажигательного действия.

Некоторое время он хранил СВУ, чтобы затем испытать его в лесу, но в ходе проведенного в квартире обыска взрывчатку изъяли сотрудники полиции.

«С учетом позиции прокурора суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Ранее российский подросток изготавливал на дому взрывные устройства и попался. 

