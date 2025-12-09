В общежитие для будущих учителей в Екатеринбурге ворвался окровавленный сталкер

Неизвестный мужчина в крови ворвался в студенческое общежитие в Екатеринбурге и метался по этажам в поисках некой девушки по имени Саша. Об этом сообщается в Telegram-канале новостного портала E1.ru.

Инцидент произошел 8 декабря около 18:00 мск в общежитии №5 Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ). Как сообщил один из очевидцев, мужчина разговаривал со студентами на улице и очень переживал за девушку. Затем он забежал в общежитие, начал бегать по этажам и ломится в двери.

Один из проживающих студенческой общаги рассказал, что незнакомец оставил у него свою куртку, футболку и рюкзак и призывал укрыть его от Росгвардии.

«Вероятно, неизвестный с кем-то подрался или сам поранился, пока выламывал двери, чтобы скрыться», — предположил молодой человек.

Позже в один из чатов написала та самая Саша, которую искал мужчина. Девушка извинилась и сказала, что этот человек преследует ее с апреля. Она уже обращалась в полицию. О дальнейшем развитии событий, в том числе о том, задержан ли мужчина, не сообщается.

