Общество

Эпидемиолог раскрыл россиянам неоднозначную правду о мытье рук

Эпидемиолог Ивахин: мытье рук имеет смысл только при соблюдении ряда условий
Мытье рук – это комплексный процесс, который имеет смысл лишь при соблюдении некоторых условий. В частности, главное правило касается длительности – делать это нужно не менее 30 секунд, проводя обработку всех участков кожи от ладоней, до тыльных сторон и пространства между пальцами, объяснил RT врач-эпидемиолог, замдиректора по эпидемиологическим вопросам РДКБ Минздрава России Алексей Ивахин.

Врач подчеркнул, что мыть руки важно не только перед едой или после посещения уборной. Любое соприкосновение с общественным пространством требует обработки рук, особенно если человек держался за поручни в транспорте, побывал в поликлинике или ТЦ. Кроме того, мыть руки важно после контакта с сырыми животными продуктами, включая яйца, мясо и рыбу, после прикосновения к мобильному телефону, деньгам, питомцам.

Мыло лучше выбрать с нейтральным или близким к нейтральному pH – это, по словам Ивахина, позволит защитить защитный кожный барьер, предотвратив сухость. Вытирать руки лучше всего одноразовыми бумажными полотенцами – их же нужно использовать при необходимости снова прикоснуться к таким поверхностям, как кран, дверь в санузле и так далее.

«В путешествиях или в условиях, когда доступ к воде и мылу ограничен, необходимо иметь при себе индивидуальные средства: антисептические гели на спиртовой основе для обработки сухих рук и влажные салфетки для их очистки, — добавил эпидемиолог. — Это особенно актуально при поездках с детьми».

Ранее врач объяснила, как защитить кожу от сухости при частом мытье рук.

