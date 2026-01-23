Размер шрифта
Общество

Отклонения в расписании возможны на рейсах «Уральских авиалиний» из-за морозов

Ural Airlines: в расписании рейсов возможны отклонения из-за морозов на Урале
РИА Новости

В расписании рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» (Ural Airlines) возможны отклонения в связи с аномальными морозами в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По данным МЧС по Свердловской области, морозы в регионе могут продлится до воскресенья, в отдельных районах температура может достигать -42°C.

«Прилеты и вылеты воздушных судов в и из аэропорта «Кольцово» в настоящий момент осуществляются в штатном режиме, однако возможны небольшие отклонения в расписании, связанные с необходимостью дополнительного обогрева систем самолетов, двигателей и салона», – сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что в ночь на 23 января на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Екатеринбурга была зафиксирована температура в -37°C.

В «Уральских авиалиниях» добавили, что специалисты инженерно-технической и наземной служб компании подготовлены к таким погодным условиям и работают в усиленном режиме.

Ранее в Госдуме предложили меры для предотвращения последствий погодных коллапсов.

