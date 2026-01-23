Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Екатеринбурге суд не вернул пенсионерке квартиру, купленную по «схеме Долиной»

В Екатеринбурге суд передал семье квартиру, купленную по схеме Долиной
Shutterstock/FOTODOM

Суд вернул покупателям квартиру в Екатеринбурге, которую они приобрели у жертвы мошенников. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Неизвестные позвонили пожилой женщине и убедили в необходимости перевести ее сбережения в размере 500 тысяч рублей, затем потребовали, чтобы пенсионерка продала квартиру. Сделку с ней заключила семья из Челябинской области.

Деньги екатеринбурженка перевела неизвестным, но позже поняла, что ее обманули. Она отказалась передавать жилье семье и обратилась в суд с иском.

«В суде истец настаивала, что в тот момент находилась под непрерывным психологическим давлением, обманом и не могла осознавать последствий своих действий, чем и воспользовались преступники», – сообщается в публикации.

В результате квартира осталась в собственности семьи. Решение истица может оспорить в течение месяца. У самой пенсионерки это жилье не было единственным.

Ранее Долина раскрыла, как устроилась на новом месте после выселения.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27689317_rnd_9",
    "video_id": "record::18a77908-2a78-4464-9191-1560355aa0df"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+