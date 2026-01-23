В Екатеринбурге суд не вернул пенсионерке квартиру, купленную по «схеме Долиной»

Суд вернул покупателям квартиру в Екатеринбурге, которую они приобрели у жертвы мошенников. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Неизвестные позвонили пожилой женщине и убедили в необходимости перевести ее сбережения в размере 500 тысяч рублей, затем потребовали, чтобы пенсионерка продала квартиру. Сделку с ней заключила семья из Челябинской области.

Деньги екатеринбурженка перевела неизвестным, но позже поняла, что ее обманули. Она отказалась передавать жилье семье и обратилась в суд с иском.

«В суде истец настаивала, что в тот момент находилась под непрерывным психологическим давлением, обманом и не могла осознавать последствий своих действий, чем и воспользовались преступники», – сообщается в публикации.

В результате квартира осталась в собственности семьи. Решение истица может оспорить в течение месяца. У самой пенсионерки это жилье не было единственным.

