В Новосибирске шестилетнего мальчика обвинили в избиении малышей в детсаду

Шестилетнего мальчика обвинили в травле и избиении пятилетнего ребенка в новосибирском детсаду. Об этом мать пострадавшего Анна рассазала kp.ru.

В сентябре женщина привела своего сына в группу, но вскоре воспитатель попросил ее приехать. В медкабинете выяснилось, что у мальчика сильно поранена ладонь — хирург диагностировал разрыв сухожилия третьего пальца. В больнице ему провели экстренную операцию, после которой больше месяца ребенок не мог держать ложку, и даже сейчас кулак у него сжимается не полностью.

Оказалось, что на мальчика в туалете напал Борис (имя изменено — прим. ред.), из-за чего тот упал и схватился за кран, порезав руку о декоративную чашку смесителя. По словам Анны, маленький хулиган уже нападал на ее сына и других детей.

«Борис бьет и мальчиков, и девочек, портит сумки, дети его боятся – он старше всех на год-два. Ругается матом, может даже укусить и сказать: «Мне за это ничего не будет». <...> 29 декабря Борис снова устроил скандал: поставил другу моего сына синяк под глазом, ребенок все каникулы так ходил. После этого я обратилась в СМИ», — объясняет сибирячка.

Однако мать Бориса отказывается переводить его в другую группу, считая, что он ни в чем не виноват и сам страдает из-за травм, которые получает в детсаду. При этом, уверена женщина, некоторые родители якобы настроили детей против ее сына, так как она отказалась участвовать в обязательных сборах перед 1 сентября.

В детсаду отказались комментировать ситуацию, однако ею заинтересовался СУ СКР по Новосибирской области. Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко также пообещала провести проверку.

