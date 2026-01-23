Барнаулец избил пожилую мать и попытался взорвать ее

В Барнауле мужчина покушался на жизнь пожилой матери и взорвал гранату

Житель Барнаула покушался на жизнь матери и едва не взорвал ее после ссоры, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Согласно материалам уголовного дела, 54-летний мужчина приобрел самодельное взрывное устройство — учебную ручную гранату с ввинченным взрывателем, и хранил его в своей квартире. В сентябре прошлого года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью и поднял на нее руку.

После избиения жертве удалось позвонить родственникам, которые вызвали полицию. Заметив прибывших сотрудников, обвиняемый достал гранату, выбежал на улицу за матерью, схватил ее за шею, вынул чеку и пригрозил взорвать всех присутствующих, после чего бросил устройство на землю.

Оно сработало, но благодаря своевременной медицинской помощи женщина выжила. Ее сына обвинили в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч.1 ст. 222.1 УК РФ), применение насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), а также покушении на жизнь человека (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время он ответит за содеянное в суде.

Ранее в Туле мужчина пытался взорвать бизнесмена гранатой.