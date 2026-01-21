Размер шрифта
Псковский чиновник посоветовал больше работать учителю, жаловавшемуся на низкую зарплату

Глава округа Печор Зайцев посоветовал недовольному зарплатой педагогу больше работать
Александр Кряжев/РИА Новости

Учитель из Псковской области посоветовали больше работать после того, как тот пожаловался на низкий уровень оплаты труда. Об этом педагог рассказал в паблике «Жители Печор», приложив документ с официальным ответом.

По его словам, соответствующий вопрос он задал на прямой линии с губернатором. Мужчина рассказал, что получает зарплату не более 14 тысяч рублей, что не позволяет выживать в деревне, где много денег уходит на дрова, свет и ремонт машины.

Он также добавил, что читает полный курс физики для 7-9 классов в малокомплектной школе и «почасовая тарификация не отражает реальных трудозатрат».

На вопрос педагогу ответил глава округа Валерий Зайцев. Исходя из документа, он заявил, что нарушений по начислению и выплате зарплаты не выявлено. Чиновник учел, что учитель ведет не только физику, но и внеурочную деятельность.

Он также напомнил, что при приеме на работу директор уведомлял педагога о размере зарплаты и порекомендовал увеличить ее при «выполнении должностных работ с большей учебной нагрузкой».

Ранее жительницу Ярославля задержали и оштрафовали за угрозы в адрес учителя дочери.

