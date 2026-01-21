Псковский чиновник посоветовал больше работать учителю, жаловавшемуся на низкую зарплату

Учитель из Псковской области посоветовали больше работать после того, как тот пожаловался на низкий уровень оплаты труда. Об этом педагог рассказал в паблике «Жители Печор», приложив документ с официальным ответом.

По его словам, соответствующий вопрос он задал на прямой линии с губернатором. Мужчина рассказал, что получает зарплату не более 14 тысяч рублей, что не позволяет выживать в деревне, где много денег уходит на дрова, свет и ремонт машины.

Он также добавил, что читает полный курс физики для 7-9 классов в малокомплектной школе и «почасовая тарификация не отражает реальных трудозатрат».

На вопрос педагогу ответил глава округа Валерий Зайцев. Исходя из документа, он заявил, что нарушений по начислению и выплате зарплаты не выявлено. Чиновник учел, что учитель ведет не только физику, но и внеурочную деятельность.

Он также напомнил, что при приеме на работу директор уведомлял педагога о размере зарплаты и порекомендовал увеличить ее при «выполнении должностных работ с большей учебной нагрузкой».

